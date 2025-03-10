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17:53, 10 марта 2025Экономика

В России понизили курсы зарубежных валют

Центробанк России понизил курсы евро и доллара почти на рубль
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центральный Банк (ЦБ) России понизил курсы зарубежных валют почти на рубль. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс юаня к рублю понизили на 15,89 копейки, с 12,2387 до 12,0798 рубля. Курс доллара установили на уровне 88,38 рубля (минус 74,9 копейки по сравнению с показателями субботы, 8 марта). Европейская валюта стала дешевле на 1,42 рубля — ее курс снизился с 96,86 до 95,44 рубля.

Вечером пятницы, 7 марта, регулятор ЦБ снизил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 10 марта с 89,57 рубля до 89,14 рубля.
Официальный курс евро на 8-10 марта в то же время вырос на 26 копеек, до уровня 96,86 рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила колебания курса рубля санкциями и внешними шоками. За последнее время различные ограничения распространились почти на все банки и Мосбиржу, что повлияло на структуру валютного рынка и волатильность курса и создало новые сложности с международными платежами. Однако такие перемены временны, предупредила она.

В то же время ряд аналитиков считает, что рост курса рубля вскоре сменится его снижением. Так, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев будет способствовать снижение экспортных цен в феврале. Из-за этого в течение полугода доллар может подорожать до 100 рублей.

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