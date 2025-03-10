В России рассказали о козырях Китая в торговой войне с США

Председатель РАСПП Манкевич: У Китая есть козыри в торговой войне с США

Торговое противостояние между Китаем и США набирает обороты, однако у Пекина еще есть козыри. Такое мнение выразил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, администрация нынешнего главы Белого дома хочет максимально снизить зависимость от китайских товаров и ресурсов. Он напомнил, что компании из Китая прекратили закупки американской необработанной древесины, сославшись на ненадлежащее качество товара. Манкевич отметил, что если претензии действительно есть, они касаются одного-двух производителей, однако на фоне торговой войны их масштабировали на весь импорт.

«Данная мера была заготовлена заранее и просто активирована в качестве ответной. Вполне возможно, у Пекина есть еще не один такой козырь», — высказался председатель РАСПП.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские пошлины на американские сельскохозяйственные продукты официально вступили в силу. В материале отмечается, что готовность КНР использовать продовольствие в качестве контрмеры против США говорит об успехах в повышении сельскохозяйственной самодостаточности. Пошлины составляют от 10 до 15 процентов и распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты.

3 марта Вашингтон объявил, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. В связи с этим Пекин решил обратиться во Всемирную торговую организацию.