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11:27, 10 марта 2025Экономика

В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Аналитик Васильев спрогнозировал снижение ставки до 20 % к концу 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

К концу 2025 года ключевая ставка Центробанка (ЦБ) снизится до 20 процентов. Такой прогноз дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит «Газета.Ru».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Таким образом, если прогноз Васильева реализуется, показатель к концу декабря снизится на один процентный пункт.

Постепенное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, по мнению аналитика, начнется ближе к концу 2025 года, скорее всего, в четвертом квартале. На ближайших заседаниях совет директоров регулятора вряд ли снизит ключевую ставку, считает эксперт. Основной же цикл ослабления ДКП придется на следующий год, резюмировал Васильев.

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При этом он также не стал исключать реализацию сценария, при котором ключевая ставка снизится до 13-18 процентов к концу 2025 года. Подобное развитие событий возможно при прогрессе в американо-российских переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине, заключил он.

По итогам февральского заседания руководство ЦБ оставило без изменений ключевую ставку. В то же время в регуляторе не исключили ее повышение на следующем собрании, которое состоится 21 марта. Главным условием для ослабления ДКП в ЦБ назвали устойчивое снижение инфляционного давления. Первые признаки возможного разворота влияющих на разгон цен факторов, по мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, прослеживаются уже сейчас. Речь идет о постепенном охлаждении кредитования и снижении напряженности на российском рынке труда. Однако говорить об устойчивости этих трендов пока преждевременно, предупредила она.

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