В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Аналитик Васильев спрогнозировал снижение ставки до 20 % к концу 2025 года

К концу 2025 года ключевая ставка Центробанка (ЦБ) снизится до 20 процентов. Такой прогноз дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит «Газета.Ru».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Таким образом, если прогноз Васильева реализуется, показатель к концу декабря снизится на один процентный пункт.

Постепенное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, по мнению аналитика, начнется ближе к концу 2025 года, скорее всего, в четвертом квартале. На ближайших заседаниях совет директоров регулятора вряд ли снизит ключевую ставку, считает эксперт. Основной же цикл ослабления ДКП придется на следующий год, резюмировал Васильев.

При этом он также не стал исключать реализацию сценария, при котором ключевая ставка снизится до 13-18 процентов к концу 2025 года. Подобное развитие событий возможно при прогрессе в американо-российских переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине, заключил он.

По итогам февральского заседания руководство ЦБ оставило без изменений ключевую ставку. В то же время в регуляторе не исключили ее повышение на следующем собрании, которое состоится 21 марта. Главным условием для ослабления ДКП в ЦБ назвали устойчивое снижение инфляционного давления. Первые признаки возможного разворота влияющих на разгон цен факторов, по мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, прослеживаются уже сейчас. Речь идет о постепенном охлаждении кредитования и снижении напряженности на российском рынке труда. Однако говорить об устойчивости этих трендов пока преждевременно, предупредила она.