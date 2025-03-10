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05:43, 10 марта 2025Россия

Советник патриарха Кирилла рассказал о распахнувшихся вратах ада

Протоиерей Балашов заявил, что на Украине распахнулись врата ада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов сообщил, что на Украине распахнулись врата ада. Он рассказал РИА Новости, что украинские власти хотят вскрыть мощи Киево-Печерских святых и унизить Церковь, но у них ничего не выйдет.

«Безумные богоборцы, властвующие ныне в издревле славном городе Киеве, матери градов русских, явились жалкими подражателями бесовской злобы безбожных правителей СССР столетней давности. (...) Церковь непобедима, не одолеют ее "врата ада", широко распахнувшиеся ныне на Украине. Так обещал Христос. А вот себе гонители православного монашества готовят злую участь. Бог им судья», — заявил Балашов.

Ранее Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры. Сообщается, что до 30 мая комиссия должна проверить наличие останков святых в гробницах Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры, а также «определить историческую и научную ценность останков святых». При этом результаты исследования будут засекречены.

До этого суд на Украине отобрал еще один корпус Киево-Печерской лавры у канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Отмечается, что в изъятии собственности лавры принимали участие сотрудники правоохранительных органов.

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