Захарова ответила на заявление Дании о готовности отправить войска на Украину

Захарова: Дании надо думать о защите Гренландии, а не отправке войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление властей Дании о готовности в случае необходимости отправить военный контингент на Украину в рамках общеевропейской миссии ради поддержания мира. В своем Telegram-канале она посоветовала стране думать о защите Гренландии вместо ввода войск в зону украинского конфликта.

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — сыронизировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выложил запись выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе которого он заявил, что Москва считает недопустимым размещение на Украине европейских миротворцев. Боуз призвал президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера прислушаться к словам Лаврова.