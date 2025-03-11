Александр Емельяненко записал видео после операции и поблагодарил врачей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции. Оно опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг», — поделился он и поблагодарил докторов. Операция прошла в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что после операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.