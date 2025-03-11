Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Томми Пол
Завтра
04:00 (Мск)
Даниил Медведев
Индиан-Уэллс (м)
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:20, 11 марта 2025Спорт

Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции

Александр Емельяненко записал видео после операции и поблагодарил врачей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции. Оно опубликовано в Telegram-канале спортсмена.

«Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг», — поделился он и поблагодарил докторов. Операция прошла в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что после операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

    Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

    Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

    В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

    Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

    Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

    Лукашенко решил опровергнуть западные стереотипы

    Поплавская назвала Киркорова павлином и предсказала ему забвение

    Назван размер компенсации за смерть россиян при атаке дронов в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше