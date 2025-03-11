Беспилотники ВСУ атаковали еще шесть населенных пунктов России

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в городе Валуйки удар FPV-дрона повредил автомобиль, а также фасады и заборы трех частных домовладений. В селе Шелаево беспилотник взорвался при падении на землю. В результате оказались повреждены два дома и машина.
В селе Доброе Шебекинского округа БПЛА повредил оборудование на территории коммерческого предприятия. В поселке Шамино дрон ударил по легковому автомобилю. «Еще один дрон нанес удар по частному домовладению в селе Нижнее Березово-Второе, вследствие чего у дома сильно повреждены крыша, стены, остекление и фасад», — написал Гладков.
Кроме того, в селе Глотово из-за взрыва беспилотника на площади 40 квадратных метров загорелся чердак. Пожар ликвидирован.
Губернатор подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет. Информация о последствиях уточняется. На местах работают все оперативные службы.
Ранее Минобороны отчиталось, что в ходе отражения самой массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 343 беспилотника. Шесть из них сбиты в районе Курской атомной электростанции. В ведомстве связали действия Киева с запланированными на этот же день переговорами Украины и США.
В Подмосковье российские военнослужащие за ночь и утро сбили более 90 дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. По последним данным, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Троих россиян спасти не смогли — все они оказались сотрудниками компании «Мираторг» из Домодедово, где один из БПЛА упал на парковку предприятия. Обломки еще одного аппарата рухнули на нефтебазу в Серпухове. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.