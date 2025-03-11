Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:29, 11 марта 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали еще шесть населенных пунктов России

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке БПЛА на шесть населенных пунктов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в городе Валуйки удар FPV-дрона повредил автомобиль, а также фасады и заборы трех частных домовладений. В селе Шелаево беспилотник взорвался при падении на землю. В результате оказались повреждены два дома и машина.

В селе Доброе Шебекинского округа БПЛА повредил оборудование на территории коммерческого предприятия. В поселке Шамино дрон ударил по легковому автомобилю. «Еще один дрон нанес удар по частному домовладению в селе Нижнее Березово-Второе, вследствие чего у дома сильно повреждены крыша, стены, остекление и фасад», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Глотово из-за взрыва беспилотника на площади 40 квадратных метров загорелся чердак. Пожар ликвидирован.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет. Информация о последствиях уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ходе отражения самой массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 343 беспилотника. Шесть из них сбиты в районе Курской атомной электростанции. В ведомстве связали действия Киева с запланированными на этот же день переговорами Украины и США.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024

В Подмосковье российские военнослужащие за ночь и утро сбили более 90 дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. По последним данным, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Троих россиян спасти не смогли — все они оказались сотрудниками компании «Мираторг» из Домодедово, где один из БПЛА упал на парковку предприятия. Обломки еще одного аппарата рухнули на нефтебазу в Серпухове. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Суд продлил на полгода арест бывшему вице-губернатору Рязанской области

    Генштаб ВСУ признал атаку на нефтепровод «Дружба»

    Госдеп призвал скрестить пальцы на время переговоров с Украиной

    Генсек НАТО заявил о наличии способов обеспечения безопасности Украины без миротворцев

    В грязи нашли средневековое кольцо за два миллиона рублей

    На Украине раскрыли темы обсуждения на переговорах Вашингтона с Киевом

    Трамп собрался нанести Канаде новый торговый удар

    Туристы попали под мощную лавину в горах Армении

    Москвичам назвали дату возвращения апрельского тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше