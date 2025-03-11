Беспилотники ВСУ атаковали еще шесть населенных пунктов России

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке БПЛА на шесть населенных пунктов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в городе Валуйки удар FPV-дрона повредил автомобиль, а также фасады и заборы трех частных домовладений. В селе Шелаево беспилотник взорвался при падении на землю. В результате оказались повреждены два дома и машина.

В селе Доброе Шебекинского округа БПЛА повредил оборудование на территории коммерческого предприятия. В поселке Шамино дрон ударил по легковому автомобилю. «Еще один дрон нанес удар по частному домовладению в селе Нижнее Березово-Второе, вследствие чего у дома сильно повреждены крыша, стены, остекление и фасад», — написал Гладков.

Кроме того, в селе Глотово из-за взрыва беспилотника на площади 40 квадратных метров загорелся чердак. Пожар ликвидирован.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших, предварительно, нет. Информация о последствиях уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ходе отражения самой массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 343 беспилотника. Шесть из них сбиты в районе Курской атомной электростанции. В ведомстве связали действия Киева с запланированными на этот же день переговорами Украины и США.

В Подмосковье российские военнослужащие за ночь и утро сбили более 90 дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. По последним данным, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Троих россиян спасти не смогли — все они оказались сотрудниками компании «Мираторг» из Домодедово, где один из БПЛА упал на парковку предприятия. Обломки еще одного аппарата рухнули на нефтебазу в Серпухове. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.