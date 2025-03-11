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17:37, 11 марта 2025Спорт

Бивол высказался о сроках завершения карьеры

Дмитрий Бивол заявил, что не хочет боксировать в 40 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о сроках завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

34-летний спортсмен отметил, что не собирается боксировать в 40 лет. «Когда завершу карьеру? Может быть, еще пару лет выступлю. Я бы хотел до 40 лет суметь переключиться на что-то другое в своей жизни», — заявил Бивол.

Ранее Бивол высказался о возможности проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что готов к такому поединку.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин взял реванш за поражение в октябре прошлого года и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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