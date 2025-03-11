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09:03, 11 марта 2025Наука и техника

Складной ноутбук Lenovo сломался во время презентации

Ноутбук Lenovo со складным экраном сломался в ходе презентации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @handyhase

В TikTok стал вирусным ролик, на котором складной ноутбук Lenovo сломали прямо в ходе презентации. Видео загрузил блогер под ником handyhase.

Судя по всему, короткий ролик, который за неполную неделю набрал 4,2 миллиона просмотров, блогер записал во время посещения выставки MWC 2025. В том числе, на ней Lenovo показала концепт ноутбука ThinkBook Flip с дисплеем, который складывается вертикально. Во время демонстрации возможностей устройства нижняя половина дисплея неудачно сложилась и погасла.

Комментаторы иронично оценили случившееся. «Самая надежная модель Lenovo», — заметил пользователь под ником irasshaimase. «Продукт провалился тут же, как его представили», — заявил посетитель площадки под ником kukukukurt26. Комментатор под ником Stian написал, что ему «нравится качество и надежность устройства».

Во время презентации в Lenovo не стали уточнять, когда ноутбук появится в продаже. В разложенном состоянии вертикальный экран компьютера имеет диагональ 18,1 дюйма с разрешением 2000х2664 пикселей, в сложенном — 13,1 дюйма. Аппарат получил процессор Intel Ultra 7, 32 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X, накопитель PCIe SSD, разъемы Thunderbolt 4.

В начале марта корпорация Apple сняла с продажи несколько популярных моделей компьютеров. В продаже оставили только устройства с процессорами M4, M4 Max, M3 Ultra и M2 Ultra.

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