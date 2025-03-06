Apple прекратила продажи популярных ноутбуков

Apple сняла с продажи старые компьютеры, оставив модели с M4 и M3 Ultra

Корпорация Apple сняла с продажи несколько популярных моделей компьютеров. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

После анонса компьютеров MacBook Air и Mac Studio 5 марта из интернет-магазина Apple убрали целый ряд устройств. Так, в продаже оставили только модели Air с процессором M4 — версии с чипом M3 исчезли. Также в официальной рознице Mac Studio оставили только новые модификации с процессорами M4 Max и M3 Ultra.

Также в продаже на сайте Apple не осталось компьютеров с другими процессорами, кроме M4 и M3 Ultra. Это касается моноблока iMac, портативного настольного компьютера Mac mini, производительного ноутбука MacBook Pro. Однако мощные профессиональные компьютеры Mac Pro доступны с процессором M2 Ultra.

Судя по сайту американской компании, самым доступным компьютером остался ультрабук MacBook Air за 999 долларов, или около 89 тысяч рублей. Самым дорогим оказался Mac Studio за 3999 долларов (около 357 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что самый дорогой компьютер Apple Mac Studio будет стоить в России 599 990 рублей. Стартовый MacBook Air будут продавать на российском рынке за 144 999 рублей.