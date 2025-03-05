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17:34, 5 марта 2025Наука и техника

Представлен самый мощный компьютер в истории Apple

Apple анонсировала свой самый мощный компьютер — Mac Studio с чипом M3 Ultra
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Корпорация Apple представила две модели Mac — ноутбук MacBook Air и настольный компьютер Mac Studio. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Новый Mac Studio в компании назвали своим самым мощным компьютером в истории. Девайс доступен с процессорами M4 Max и M3 Ultra. Вместе с чипом M3 Ultra аппарат поддерживает до 512 гигабайт оперативной памяти. Он имеет графический ускоритель на 40 ядер, сверхбыстрый SSD-накопитель, порты Thunderbolt 5.

«Mac Studio — мощный инструмент для искусственного интеллекта (ИИ), способный запускать большие языковые модели (LLM) более чем с 600 миллиардами параметров», — говорится в пресс-релизе. В максимальной версии анонсированное устройство имеет 512 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью 16 терабайт.

Также Apple обновила ультрабук MacBook Air. Портативный компьютер получил процессор M4, он доступен с экранами 13 и 15 дюймов. В компании заявили, что новый MacBook Air в два раза быстрее версии с M1, которая вышла в 2020 году. Стартовая версия устройства имеет 16 гигабайт оперативной памяти, максимально компьютер поддерживает 32 гигабайта памяти.

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Стоимость Mac Studio с процессором M4 Max начинается с 1999 долларов (179 тысяч рублей), M4 Ultra — 3999 долларов (358 тысяч рублей). Новый MacBook Air с дисплеем на 13 дюймов обойдется минимум в 999 долларов (89 тысяч рублей), на 15 дюймов — 1199 долларов (107 тысяч рублей).

4 марта Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air. В России устройства будут доступны от 47 999 рублей.

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