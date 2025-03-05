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12:45, 5 марта 2025Наука и техника

Названы цены новых iPad в России

iPad 11 оценили в России минимум в 47 999 рублей, iPad Air — 79 999 рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Milad Fakurian / Unsplash

Российские ретейлеры назвали цены на новые планшеты Apple iPad 11-го поколения и iPad Air. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О старте предзаказов в пресс-релизе, поступившем в редакцию издания, объявила компания «М.Видео-Эльдорадо». В сети магазинов электроники стартовый iPad с накопителем 128 гигабайт оценили в 47 999 рублей. Базовый iPad Air с 11-дюймовым экраном будет стоить минимум 79 999 рублей, с дисплеем на 13 дюймов — 114 999 рублей. Покупателям предложили рассрочку без переплат.

Предзаказ на новые планшеты также объявила сеть re:Store. Здесь iPad 11-го поколения будет стоить от 49 990 рублей. Планшет iPad Air также появится в продаже: версия 11 дюймов обойдется в 79 990 рублей, 13 дюймов — 109 990 рублей.

Apple представила новые планшеты 4 марта. Базовый iPad 11 получил новый процессор A16 и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Модели iPad Air оснащены процессором M3, устройства работают с нейросетью Apple Intelligence. В США iPad 11 оценили в 349 долларов (31 тысяча рублей), iPad Air с экранами на 11 и 13 дюймов — 599 (54 тысячи рублей) и 799 долларов (71 тысячу рублей) соответственно.

В начале марта глава Apple Тим Кук пообещал анонсировать новые продукты компании в начале весны. Кук опубликовал в X сообщение с фразой There’s something in the Air («В воздухе что-то витает»).

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