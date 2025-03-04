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10:46, 4 марта 2025Наука и техника

Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

Глава Apple Тим Кук намекнул на выход ноутбука MacBook Air на неделе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Тим Кук

Тим Кук. Фото: Peter DaSilva / Reuters

Глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Соответствующий пост Кук опубликовал в своем X.

Предприниматель выложил короткое видео с фразой There’s something in the Air («В воздухе что-то витает») и подписал словами «На этой неделе». По мнению журналистов издания 9to5Mac, Тим Кук явно намекнул на выход ультрабука MacBook Air, обыграв сходство слова «воздух» на английском с названием продуктовой линейки компьютеров.

«Это не очень тонкий намек на то, что Apple объявит о выпуске нового MacBook Air на этой неделе», — заметили авторы медиа. Ожидается, что ноутбук получит новый процессор M4, девайс будет доступен в двух вариантах — 13 и 15 дюймов.

На скорый анонс MacBook Air в начале марта ранее указывал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его информации, Apple также готовит к выпуску планшеты iPad Air и iPad начального уровня.

Первый MacBook Air был представлен основателем Apple Стивом Джобсом в 2008 году. В 2020 году устройства получили разработанные в компании процессоры Apple Silicon. 4 марта 2024 года IT-гигант представил MacBook Air с процессором M3 — последний на данный момент компьютер линейки.

В конце февраля крупные IT-издания и блогеры опубликовали обзоры смартфона iPhone 16e. Авторы оценили новый дизайн, автономность и поддержку работы с нейросетями, но подчеркнули, что аппарат не имеет MagSafe и стоит дорого.

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