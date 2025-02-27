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15:41, 27 февраля 2025Наука и техника

Вышли первые обзоры iPhone 16e

MacRumors: iPhone 16e получил хорошую автономность, но компромиссный чип
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephen Nellis / Reuters

Крупные IT-издания и блогеры опубликовали обзоры нового смартфона Apple. На это обратило внимание издание MacRumors.

Новый iPhone 16e представили 19 февраля, в продажу он поступит 28 февраля. Журналисты Tom's Guide отметили высокое время автономной работы — 12 часов 41 минута. Для сравнения, автономность iPhone 16 больше всего на пару минут. Автор YouTube-канала Dave2D заявил, что емкость аккумулятора телефона составляет 3961 миллиампер-часов, что на 11 процентов больше емкости батареи iPhone 16.

Журналисты CNET заметили, что мощности компромиссного процессора A18 хватает для стабильной работы и запуска игр. Однако в тестах графики аппарат заметно уступает другим актуальным смартфонам Apple. В The Verge выделили C1 — первый модем, произведенный Apple. По словам специалистов, он обеспечивает такую же скорость 5G, как и модем в других телефонах бренда.

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Отсутствие зарядного интерфейса MagSafe IT-специалисты назвали главным недостатком iPhone 16e. Автор Патрик Холланд из CNET заявил, что пользователи, уже имеющие привычные аксессуары MagSafe, будут разочарованы. При этом наличие одинарной камеры журналисты не считает недостатком, так как она делает хорошие снимки.

Обзорщики из The Verge подчеркнули, что девайс стоит заметно дороже iPhone SE — 599 против 429 долларов. Однако они считают, что за актуальный дизайн можно заплатить больше денег.

Ранее компания «М.Видео-Эльдорадо» одной из первых в России назвала цены на новый смартфон iPhone 16e. В российской продаже телефон обойдется минимум в 77 999 рублей.

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