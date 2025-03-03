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11:41, 3 марта 2025Наука и техника

Раскрыт список будущих гаджетов Apple

Bloomberg: Apple представит в марте MacBook Air и новые планшеты iPad
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Корпорация Apple представит в марте недорогой ноутбук MacBook Air с процессором M4. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман раскрыл список гаджетов, которые компания Тима Кука анонсирует этой весной. В первую очередь IT-гигант представит ноутбук MacBook Air: по информации Гурмана, выход недорогого компьютера «неизбежно» произойдет с 3 по 9 марта. Модель получит актуальный процессор M4.

Также в Apple запланировали выпустить планшеты iPad Air и iPad начального уровня. Марк Гурман заметил, что в магазинах компании почти закончились запасы планшета iPad Air с M2, что может указывать на скорый выход обновления. Так, перед анонсом iPhone 16e у Apple закончились запасы iPhone SE — обозреватель Bloomberg также предсказывал скорый выход недорогого смартфона.

Стартовый и доступный планшет iPad 11 получит процессор A17 Pro. Также он будет поддерживать работу с нейросетью Apple Intelligence. Гурман считает, что если MacBook Air представят на ближайшей неделе, то остальные устройства должны показать в марте или до конца весны.

В конце февраля аналитики агентства CIRP предсказали, что корпорация Apple намерена выпускать недорогие смартфоны каждый год. Таким образом, в первом квартале 2026 года компания представит iPhone 17e.

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