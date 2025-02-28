Дешевые iPhone будут выпускать ежегодно

CIRP: Apple будет выпускать дешевые смартфоны каждый год, следующий — iPhone 17e

Корпорация Apple намерена выпускать недорогие смартфоны каждый год. Об этом сообщают аналитики агентства CIRP.

Специалисты отметили, что стартовая стоимость iPhone 16e, представленного 19 февраля, составляет 599 долларов, или около 52 тысяч рублей. Это значительное повышение по сравнению с iPhone SE, который стоил 429 долларов, но все равно ниже стоимости iPhone 16 — 799 долларов. В материале говорится, что теперь Apple будет выпускать подобные гаджеты ежегодно.

В этой связи эксперты CIRP уверены, что в феврале-марте 2026 года американская компания представит iPhone 17e. Девайс окажется дешевле остальных смартфонов серии iPhone 17 и получит многие функции новых устройств.

Специалисты агентства также напомнили о других дешевых телефонах Apple, выпущенных ранее — iPhone 5c и iPhone SE. По их словам, iPhone 5c составил более четверти продаж всех смартфонов Apple в первые несколько кварталов в 2013-2014 годах. На долю актуального iPhone SE за все время его существования на рынке приходилось около 7 процентов. В заключении специалисты CIRP заметили, что Apple необходимо выпускать компромиссные устройства ежегодно, чтобы не терять долю рынка.

27 февраля крупные IT-издания и блогеры опубликовали обзоры нового смартфона Apple. Журналисты отметили достаточную производительность и автономность iPhone 16e, но посетовали относительно наличия одинарной камеры и отсутствия зарядки MagSafe.