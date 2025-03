Apple представила планшеты iPad с чипом A16 и iPad Air с процессором M3

Корпорация Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air. Об этом сообщается на сайте компании.

Планшет iPad Air доступен в двух версиях — с экраном на 11 и 13 дюймов. Обе модели имеют процессор M3. В компании заметили, что обновленный чип обеспечивает прирост производительности 20 процентов. Также устройства получили новую версию клавиатуры Magic Keyboard с трекпадом.

Новый iPad 11-го поколения оснащен процессор A16 Bionic. Представители Apple заметили, что девайс на 30 процентов быстрее планшета iPad прошлого поколения. «A16 делает обновленный iPad до 6 раз быстрее самого продаваемого планшета Android», — также почеркнули в компании.

11-дюймовая версия iPad Air с накопителем 128 гигабайт стоит 599 долларов, или около 54 тысяч рублей. Стартовая модификация на 13 дюймов обойдется минимум в 799 долларов (72 тысячи рублей). Новый iPad 11-го поколения стоит 349 долларов (31 тысяча рублей) — столько же, сколько модель 10-го поколения. Однако девайс теперь имеет в базе не 64, а 128 гигабайт встроенной памяти.

Ранее глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Кук опубликовал в соцсетях видео со словами «В воздухе что-то витает» (There’s something in the Air).