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17:37, 4 марта 2025Наука и техника

Apple представила новые планшеты iPad

Apple представила планшеты iPad с чипом A16 и iPad Air с процессором M3
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air. Об этом сообщается на сайте компании.

Планшет iPad Air доступен в двух версиях — с экраном на 11 и 13 дюймов. Обе модели имеют процессор M3. В компании заметили, что обновленный чип обеспечивает прирост производительности 20 процентов. Также устройства получили новую версию клавиатуры Magic Keyboard с трекпадом.

Новый iPad 11-го поколения оснащен процессор A16 Bionic. Представители Apple заметили, что девайс на 30 процентов быстрее планшета iPad прошлого поколения. «A16 делает обновленный iPad до 6 раз быстрее самого продаваемого планшета Android», — также почеркнули в компании.

11-дюймовая версия iPad Air с накопителем 128 гигабайт стоит 599 долларов, или около 54 тысяч рублей. Стартовая модификация на 13 дюймов обойдется минимум в 799 долларов (72 тысячи рублей). Новый iPad 11-го поколения стоит 349 долларов (31 тысяча рублей) — столько же, сколько модель 10-го поколения. Однако девайс теперь имеет в базе не 64, а 128 гигабайт встроенной памяти.

Ранее глава Apple Тим Кук анонсировал выход нового устройства американского бренда на неделе. Кук опубликовал в соцсетях видео со словами «В воздухе что-то витает» (There’s something in the Air).

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