Вэнс предупредил о возможном возобновлении военных действий США в Иране

Вэнс: США всегда могут возобновить военные действия в Иране

США могут возобновить военные действия в Иране. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Это (военные действия, — прим. «Ленты.ру») всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он.

Вэнс пояснил, что США «взяли паузу» в конфликте, чтобы ослабить давление на мировую экономику и посмотреть, «действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят».

«Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — заключил вице-президент США.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, 19 июня, в Швейцарии, не состоятся. Американский президент Дональд Трамп, комментируя отмену встречи, заявил, что Иран обречен, и США не дадут Исламской Республике и десяти центов в рамках соглашения об урегулировании конфликта.