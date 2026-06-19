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23:00, 19 июня 2026Мир

Вэнс предупредил о возможном возобновлении военных действий США в Иране

Вэнс: США всегда могут возобновить военные действия в Иране
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Eric Lee / Reuters

США могут возобновить военные действия в Иране. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Это (военные действия, — прим. «Ленты.ру») всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он.

Вэнс пояснил, что США «взяли паузу» в конфликте, чтобы ослабить давление на мировую экономику и посмотреть, «действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят».

«Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — заключил вице-президент США.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана, запланированные на пятницу, 19 июня, в Швейцарии, не состоятся. Американский президент Дональд Трамп, комментируя отмену встречи, заявил, что Иран обречен, и США не дадут Исламской Республике и десяти центов в рамках соглашения об урегулировании конфликта.

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