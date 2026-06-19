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16:28, 19 июня 2026Мир

Трамп вновь набросился на Иран

Трамп: Иран обречен и не получит даже десять центов от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Иран обречен, и США не дадут Исламской Республике и десяти центов в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Мы [США] не соглашались на встречу от отчаяния — это сделал Иран. Они обречены! Мы решим, как будут проходить следующие 60 дней. Они не получат никаких денег, даже десяти центов!» — подчеркнул глава государства.

Таким образом Трамп отреагировал на отмену переговоров между США и Ираном в Швейцарии.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны конфликта обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако могут продлить этот срок по взаимной договоренности.

17 июня Трамп опроверг сообщения о создании инвестфонда для восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов в рамках возможного соглашения с Ираном.

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