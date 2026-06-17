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16:37, 17 июня 2026Экономика

Трамп отказался инвестировать в Иран «и 10 центов»

Трамп опроверг создание инвестфонда для Ирана объемом $300 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о создании инвестфонда для восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов в рамках соглашения с Тегераном, передает Bloomberg.

«Мы не инвестируем и десяти центов. Мы не собираемся инвестировать, и у нас нет фонда»,— заявил Трамп.

Американский лидер при этом допустил, что в Иран могут инвестировать страны Персидского залива, и отметил, что не просил их об этом, предположив, что «они не будут этого делать, пока не узнают, изменилось ли поведение» страны.

Глава государства уточнил, что в рамках сделки с Ираном речь сейчас идет о меморандуме по поводу взаимопонимания. «Если они не будут себя хорошо вести, мы снова начнем сбрасывать бомбы им на головы», — сказал Трамп журналистам.

О том, что среди пунктов меморандума есть разработка плана восстановления Ирана США и их союзниками на сумму не менее 300 миллиардов долларов, ранее сообщило иранское агентство Mehr. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS подтвердил, что Тегеран получит доступ к фонду, если выполнит обязательства по соглашению.

Сам Трамп уже называл сообщения о готовящихся выплатах от США фейком. Reuters, в свою очередь, писало, что учреждаемый фонд будет полностью частным.

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