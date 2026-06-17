Названы источники финансирования восстановления Ирана

Reuters: Фонд восстановления Ирана в 300 млрд долларов наполнят инвестициями частных фирм

Инвестиционный фонд объемом в 300 миллиардов долларов, предназначенный для восстановления Ирана, наполнят за счет частных фирм. Источники финансирования назвали источники Reuters.

Восстановление страны от последствий ударов США и Израиля будет спонсироваться за счет частных компаний из США, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других регионов.

Фонд будет вкладывать средства в энергетику, логистику, производство и транспорт Ирана. Он будет частным инвестиционным инструментом, а не программой репараций, и не будет наполняться за счет государственных средств США, обещал ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Иран сможет получить доступ к фонду только при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.

«Когда люди говорят, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда», — сказал он.

Иранская сторона ранее отмечала, что в мирном соглашении с США значатся 14 пунктов. Среди них, по данным агентства Mehr — разблокировка 24 миллиардов долларов из заблокированных иранских фондов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

