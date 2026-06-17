Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 17 июня 2026Мир

Трамп пригрозил Ирану фразой «начнем сбрасывать бомбы на их головы»

Трамп: США вновь начнут атаковать Иран, если Вашингтону не понравится сделка с Тегераном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Если США не устроит сделка с Ираном, подписание которой запланировано на 19 июня, то американские военные вновь начнут атаковать Исламскую Республику. Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, трансляцию ведет Белый дом.

«Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы снова начнем стрелять в них и сбрасывать бомбы на их головы. Если они не будут себя хорошо вести, мы снова начнем сбрасывать бомбы прямо им на головы, ясно? Потому что они плохо себя вели все эти 47 лет», — подчеркнул глава государства.

При этом Трамп повторил, что считает соглашение «отличной сделкой по многим причинам». В частности, он отметил, что одним из ее пунктов станет обязательство Ирана никогда не иметь ядерного оружия.

15 июня Трамп сообщил, что текст соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет опубликован после встречи делегаций двух стран 19 июня. В подписании документа примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    В Алжире заметили редкую «Летучую лисицу» из СССР

    Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok