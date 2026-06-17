Трамп пригрозил Ирану фразой «начнем сбрасывать бомбы на их головы»

Трамп: США вновь начнут атаковать Иран, если Вашингтону не понравится сделка с Тегераном

Если США не устроит сделка с Ираном, подписание которой запланировано на 19 июня, то американские военные вновь начнут атаковать Исламскую Республику. Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, трансляцию ведет Белый дом.

«Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы снова начнем стрелять в них и сбрасывать бомбы на их головы. Если они не будут себя хорошо вести, мы снова начнем сбрасывать бомбы прямо им на головы, ясно? Потому что они плохо себя вели все эти 47 лет», — подчеркнул глава государства.

При этом Трамп повторил, что считает соглашение «отличной сделкой по многим причинам». В частности, он отметил, что одним из ее пунктов станет обязательство Ирана никогда не иметь ядерного оружия.

15 июня Трамп сообщил, что текст соглашения между Вашингтоном и Тегераном будет опубликован после встречи делегаций двух стран 19 июня. В подписании документа примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.