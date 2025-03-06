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12:53, 6 марта 2025Наука и техника

Названа стоимость самого дорогого компьютера Apple в России

MacBook Air будет стоить в России 154 990 рублей, Mac Studio — от 299 990 рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Самый дорогой компьютер Apple Mac Studio будет стоить в России 599 990 рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После анонса компьютера Mac Studio и ноутбука MacBook Air 5 марта некоторые российские ретейлеры открыли предзаказ на устройства. В том числе, цены на гаджеты в России назвали в сети re:Store. Здесь базовая версия Mac Studio с чипом M4 Max, 36 гигабайтами оперативной памяти и накопителем 512 гигабайт будет стоить 299 990 рублей. Самый дорогой девайс с процессором M3 Ultra, 96 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти обойдется в 590 990 рублей.

Также в продаже появятся ноутбуки MacBook Air. Стартовая версия на 13 дюймов с чипом M4, 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти стоит 154 990 рублей. Модификация с 24 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти оценена в 219 990 рублей. 15-дюймовая версия модели в базе оценена в 185 990 рублей. Максимальная модификация, которая имеет 24 гигабайта оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, будет продаваться за 249 990 рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» Mac Studio будет стоить 329 999 и 599 999 рублей — в зависимости от версии. MacBook Air обойдется минимум в 144 999 рублей.

В США продажи новых компьютеров запланированы на 12 марта. По сообщению ретейлера, в России гаджеты будут доступны в конце марта или начале апреля.

Ранее в России назвали цены на новые планшеты Apple iPad 11-го поколения и iPad Air. Стартовый iPad обойдется в 47 999 рублей, 11-дюймовая версия iPad Air будет стоить 79 999 рублей, 13-дюймовая — 114 999 рублей.

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