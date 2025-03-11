Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 11 марта 2025Ценности

Девушка заказала в интернете посылку с секретом и удивилась ее содержимому

Студентка из США Гилчер получила часы за 263 тысячи рублей в секретной посылке
Екатерина Ештокина

Фото: @livz_fitz

Студентка колледжа из Мичигана, США, Оливия Гилчер заказала в интернете дешевую посылку с секретом и удивилась ее содержимому. Соответствующий материал публикует New York Post.

По данным издания, пользовательница сети оформила заказ на коробку с сюрпризом и получила часы Gucci стоимостью около 3000 долларов (263 тысячи рублей). «Сначала я не поверила, что это реально», — призналась она.

При этом девушка продемонстрировала ювелирное изделие люксового бренда с ободком мятного цвета на циферблате и золотым креплением.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

По словам Гилчер, она всегда мечтала о таком аксессуаре, однако также девушка нуждалась в дополнительном доходе. По этой причине студентка решила продать украшение. «Я примерила их, и они оказались немного тесными. Это было похоже на знак, что мне пора с ними расстаться», — заключила она.

В ноябре 2022 года девушка заказала одежду в сети и удивилась содержимому посылки. На размещенных кадрах девушка показала, как вскрывает ножницами верхний слой упаковки сиреневого цвета и извлекает из нее предмет гардероба в прозрачном пакете.

    Обсудить
    Последние новости

    Появилась подробная карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы

    Толпа иностранцев снесла дверь миграционного центра в Екатеринбурге. На место направили отряд полицейских. Что там происходит?

    Алсу назвала легендой уехавшую из России Земфиру

    Продолжительность обвала фондового рынка США оценили

    Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети со словами «похожа на мумию»

    Пассажир устроил дебош на борту самолета и забрызгал попутчика своей кровью

    Миллиардер Марк Цукерберг победил чемпиона по единоборствам из Австралии

    Лавров прокомментировал работу ОБСЕ в пользу ВСУ

    Нефтегазовые доходы России сократились

    Перехват одного из атаковавших Россию дронов-камикадзе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше