Дипломат Долгов: Украина атакой БПЛА на Россию хочет отменить переговоры о мире

Украина новым массированным налетом дронов на Россию хочет добиться нескольких целей. Их раскрыл в беседе с газетой «Взгляд» дипломат Константин Долгов.

Прежде всего, счел дипломат, перед поездкой в Саудовскую Аравию президент Украины Владимир Зеленский желает так показать свою значимость. Затем, продолжил эксперт, атака дронов должна была спровоцировать Россию на ответные меры. Все это сделало бы диалог о мире абсолютно невозможным.

Долгов пояснил, что сейчас войска Украины терпят поражение на фронте. На фоне этого и остались в «арсенале» Киева лишь теракты с использованием беспилотных летательных объектов (БПЛА).

Помимо этого, украинские власти пытаются склонить Россию к перемирию, чтобы успеть за время «передышки» нарастить возможности армии. Также возможен и обратный сценарий — когда своими действиями Киев пытается подталкивать Россию к ответным мерам. Тем самым, сказал дипломат, Зеленский пытается «переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений».

В то же время эксперт сообщил, что Москва готова к урегулированию конфликта. «Но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан», — подметил он.

В заключение специалист указал, что атака украинских беспилотников на Россию — это акт терроризма. «Налет беспилотников, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», — заявил дипломат. Долгов посоветовал армии России в качестве ответных мер на действия Киева и дальше добиваться успехов на поле боя с украинскими военными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотниках, которые летели на российскую столицу. По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 11 марта сбили 337 БПЛА Украины. В городе Раменское и на парковке магазина «Мираторг» в Московской области из-за атаки дронов начались пожары.