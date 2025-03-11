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20:33, 11 марта 2025Культура

Известный режиссер ответил Андреасяну на обвинения Тарковского в измене Родине

Алексей Герман посоветовал Андреасяну больше читать после его слов о Тарковском
Андрей Шеньшаков

Известный российский режиссер Алексей Герман-младший прокомментировал заявление своего коллеги Сарика Андреасяна, который назвал великого Андрея Тарковского предателем Родины. Об этом сообщает портал «Ридус».

По словам Германа, Андреасяну просто надо больше читать книжки, чтобы лучше разбираться в биографии автора «Андрея Рублева» и «Сталкера».

«Тарковский не был предателем Родины. У него в России не всегда было просто со съемками, достаточно просто почитать книжки. Но Андреасян не читает, эти прямоугольные предметы ему не симпатичны. Хочет быть посмешищем — пожалуйста», — заявил Герман.

Также Алексей Герман-младший, снявший такие картины как «Дело» и «Воздух», посоветовал Андреасяну признать свою ошибку.

«Если при детях сказал глупость, либо признай это, либо не признай, но веди уж себя достойно. Зачем начинать стучать на талантливых людей? Удивительная культура, в которой тот, кто умнее тебя, обязательно предал Родину», — добавил он.

Ранее стало известно, что Андреасян отказался извиниться за слова о Тарковском и назвал его предателем.

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