Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:47, 11 марта 2025Наука и техника

Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

Журналисты похвалили MacBook Air за $999 за мощность и доступную цену
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sidney van den Boogaard / Shutterstock / Fotodom

Журналисты избранных IT-изданий и блогеры опубликовали первые обзоры ультрабука MacBook Air на процессоре M4. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Материалы вышли одновременно за сутки до появления компьютера в продаже. Авторы издания Gizmodo назвали представленный 5 марта MacBook Air быстрым, мощным и качественным устройством, которое стоит дешевле, чем девайс прошлого поколения. Журналисты CNET подчеркнули, что компьютер стал еще лучше, хотя он не очень сильно изменился по сравнения с моделью на чипе M3.

«Небольшие улучшения и снижение цены имеют большое значение для MacBook Air и Mac в целом», — описали устройство обзорщики из The Verge. Авторы медиа похвалили Apple за то, что компьютер получил 16 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Также они заметили, что он стоит сравнительно недорого — 999 долларов, или около 85 тысяч рублей.

В Engadget выделили новую 12-мегапиксельную камеру, которая умеет фокусироваться на пользователе во время видеозвонков. Также камера способна удерживать пользователя в центре экрана при его движении. Специалистам ArsTechnica понравилась новая небесно-голубая расцветка корпуса устройства, но они посчитали, что этот цвет должен быть более насыщенным.

В начале марта российские ретейлеры назвали стоимость новых компьютеров Apple. Доступный ноутбук MacBook Air оценили минимум в 154 990 рублей, самый мощный компьютер Mac Studio — 299 990 рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    «Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

    Жену телеведущего арестовали за подготовку расправы над ним

    Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и напал на сотрудницу аэропорта

    Стало известно о совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров

    На Украине признали заход ВС России в восточную часть Суджи

    Российский генерал раскрыл подробности о боях в окрестностях Суджи

    Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

    Госдеп анонсировал «фантастические новости» после переговоров с Украиной

    Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше