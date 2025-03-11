В России прокомментировали самую массированную атаку дронов ВСУ на Москву

Сенатор Карасин: Киев полагает, что атакой БПЛА усилит свои переговорные позиции

Киев полагает, что атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию усилит свои переговорные позиции, предположил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал самую массированную с начала специальной военной операции (СВО) атаку дронов на Москву.

«Налицо довольно человеконенавистническая линия киевского режима на эскалацию атак беспилотниками на территорию Российской Федерации. Они полагают в своих расчетах, что это усилит их переговорные позиции. Это, конечно, преступное непонимание реалий жизни вообще и отношений между государствами, между людьми. Но мы уже к этому отчасти привыкли, и международное сообщество, видимо, тоже», — заявил Карасин.

Этому должна быть дана жесткая оценка. Она уже дается нашими представителями. Учитывать все это надо на перспективу тоже, что эти люди способны на абсолютно фантастические меры, то есть на использование оружия для укрепления якобы своих политических позиций Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Он назвал атаку самой массированной.

