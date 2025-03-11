Назван главный претендент на Кубок Стэнли в сезоне-2024/2025

The Athletic назвал «Флориду» главным претендентом на Кубок Стэнли

The Athletic назвал главного претендента на Кубок Стэнли в сезоне-2024/2025. Рейтинг приводится на сайте издания.

Возглавляет список действующий обладатель трофея «Флорида Пантерс». Шансы команды, за которую выступают российские голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, оцениваются в 15 процентов.

На второй строчке оказался «Даллас Старс» с форвардом Евгением Дадоновым и защитником Ильей Любушкиным (13 процентов). Третью строчку занял «Эдмонтон Ойлерс» с нападающим Василием Подколзиным (12 процентов).

Лидер регулярного чемпионата в Западной конференции «Виннипег Джетс», за который выступает форвард Владислав Наместников, занял четвертую строчку с 9 процентами. Лидер Востока «Вашингтон Кэпиталс» с капитаном Александром Овечкиным и защитником Александром Алексеевым с 5 процентами стал десятым.

В сезоне-2023/2024 «Флорида» в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.