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00:16, 11 марта 2025Спорт

Названы элементарные трюки для создания плоского живота

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PAstudio / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Джереми Дюваль назвал элементарные трюки для создания плоского живота. Его слова приводит Men Today.

Эксперт назвал заблуждением вставлять упражнения на пресс в конце тренировки. По его мнению, выполнение скручиваний или планок в конце каждой тренировки постоянно перегружает мышцы живота и делают усилия бесполезными. Дюваль посчитал, что нужно проводить три-шесть тренировок на пресс в неделю.

Дюваль рекомендовал включить в тренировку подтягивание коленей к груди, боковую планку, упражнение скалолаз с прыжками, планку с поворотами, а также ситапы. Для выполнения последних нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях. Далее необходимо поднять туловище и сесть, подняв при этом руки вверх.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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