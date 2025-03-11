Названы элементарные трюки для создания плоского живота

Фитнес-тренер Джереми Дюваль назвал элементарные трюки для создания плоского живота. Его слова приводит Men Today.

Эксперт назвал заблуждением вставлять упражнения на пресс в конце тренировки. По его мнению, выполнение скручиваний или планок в конце каждой тренировки постоянно перегружает мышцы живота и делают усилия бесполезными. Дюваль посчитал, что нужно проводить три-шесть тренировок на пресс в неделю.

Дюваль рекомендовал включить в тренировку подтягивание коленей к груди, боковую планку, упражнение скалолаз с прыжками, планку с поворотами, а также ситапы. Для выполнения последних нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях. Далее необходимо поднять туловище и сесть, подняв при этом руки вверх.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.