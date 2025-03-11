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11:44, 11 марта 2025Россия

Осколки сбитого из ружья беспилотника ранили в спину служившего в Чечне жителя Подмосковья

Mash: Сбивший из ружья беспилотник экс-полицейский получил ранение осколками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Осколки беспилотника, сбитого из ружья экс-полицейским из Подмосковья, ранили его в спину. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как рассказал служивший в Чечне 52-летний мужчина, оружие у него на даче оказалось случайно. Увидев летящий беспилотники, он решил открыть по ним огонь, вспомнив о находящихся в это время в подмосковных Озерах родителях, жене и детях.

Также стало известно, что в момент стрельбы по дронам экс-полицейский находился на костылях из-за сломанной правой ноги. В момент атаки дронов он находился на даче, где восстанавливался после травмы.

Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Еще двоих спасти ну удалось — оба сотрудники компании «Мираторг».

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов.

ЖЗЛ
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