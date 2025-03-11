Полковник Бо: Европа не сможет отказаться от продолжения конфликта на Украине

Европа не сможет легко отказаться от продолжения украинского конфликта. С таким мнением выступил экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

«Европа — часть конфликта, они участвовали в принятии решений и все время поддерживали Украину, они даже убедили Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году», — уточнил он.

Европа врала с самого начала. В ЕС конфликт на Украине выставляли как попытку восстановить СССР и захватить Украину, посетовал Бо.

Ранее аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. Дело в том, что РФ смогла провести «промышленную мобилизацию». При этом европейское производство оружия «никак не изменилось». До этого немецкий депутат Сара Вагенкнехт призвала предотвратить большую войну в Европе. Ядерный конфликт с Россией страны ЕС не переживут, отметила она.

В начале марта американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что главы МИД нескольких стран Европы предложили администрации США продлить военный конфликт на Украине по меньшей мере еще на один год.