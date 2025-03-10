Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 10 марта 2025Мир

В США оценили исход войны России и Европы

Аналитик Дэвис: Европа не сможет выстоять в войне с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Европа не сможет выстоять в случае войны с Россией. Так исход возможного противостояния оценил бывший американский полковник Дэниел Дэвис.

По его словам, РФ смогла провести «промышленную мобилизацию», в результате которой производство техники выросло в разы. При этом европейское производство оружия «никак не изменилось».

«Люди заключают контракт, сами поступают на военную службу, армия [России] становится только больше. На Украине тем временем людей ловят на улицах. В Европе нет никого с боевым опытом. В России люди на всех уровнях либо служили и воевали, либо сейчас получают актуальный опыт», — сказал аналитик.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт призвала предотвратить большую войну в Европе. «Мы должны быть обороноспособными, но мы также должны сделать все, чтобы у нас в Европе и Германии больше никогда не было войны. А войну с ядерной державой, Россией, мы все не переживем», — сказала она.

    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности прорыва российских бойцов в Суджу по газопроводу

    Россиянам рассказали об увеличении одного пособия в 2025 году

    Трамп не увидел у Украины достаточного желания остановить конфликт

    В российском городе раздались мощные взрывы

    В США оценили исход войны России и Европы

    Назван основной поставщик оружия на Украину

    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине

    Трамп допустил введение новых пошлин на товары из России

    Новый премьер Канады сделал заявление о присоединении к США

    В США оценили позицию России по Украине словами «мы должны быть рады»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше