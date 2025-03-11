Раскрыты предварительные сроки визита спецпосланника Трампа в Москву

Bloomberg: Встреча Уиткоффа с Путиным может состояться на этой неделе

Визит спецпосланника главы США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным могут состояться уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg Government.

Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. О возможном визите Уиткоффа в Россию стало известно ранее 11 марта.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США.

По словам Уиткоффа, у России и Соединенных Штатов имеется много возможностей для экономического сотрудничества после заключения сделки и завершения конфликта на Украине.