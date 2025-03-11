Редчайший хищник съел мужчину

The Indian Express: В Индии редчайший азиатский лев съел мужчину

В Индии редчайший азиатский лев растерзал мужчину в штате Гуджарат. Об этом сообщает The Indian Express.

Нападение произошло в четверг, 6 марта, в районе города Саваркундла, округе Амрели. Частично съеденные останки обнаружили в лесу сотрудники департамента лесного хозяйства. Вскоре выяснилось, что они принадлежали 34-летнему Назиму Куреши. У мужчины была съедена нижняя часть тела.

Следователи пока официально не подтвердили, что он стал жертвой хищника. Тем не менее они отметили, что на месте происшествия обнаружены львиные следы.

Как пишет The Indian Express, за последние две недели львы растерзали в округе Амрели троих человек. В феврале двое львов напали на семилетнего мальчика, а 4 марта львица набросилась на 35-летнего фермера. В последнем случае дикая кошка не желала бросать добычу, и ее пришлось отпугнуть при помощи бульдозера.

Все нападения произошли рядом с национальным парком Гирский лес. Он был образован в 1965 году и является последним местом обитания азиатских львов. Считается, что сейчас вне зоопарков сохранилось чуть более 500 этих диких кошек.

Ранее в Индии тигр набросился на жителя штата Махараштра и отгрыз ему ногу. Жертвой хищника стал 45-летний владелец кукурузной фермы.