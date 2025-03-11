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05:01, 11 марта 2025Из жизни

Редчайший хищник съел мужчину

The Indian Express: В Индии редчайший азиатский лев съел мужчину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: B. Mathur JSG / CP / Reuters

В Индии редчайший азиатский лев растерзал мужчину в штате Гуджарат. Об этом сообщает The Indian Express.

Нападение произошло в четверг, 6 марта, в районе города Саваркундла, округе Амрели. Частично съеденные останки обнаружили в лесу сотрудники департамента лесного хозяйства. Вскоре выяснилось, что они принадлежали 34-летнему Назиму Куреши. У мужчины была съедена нижняя часть тела.

Следователи пока официально не подтвердили, что он стал жертвой хищника. Тем не менее они отметили, что на месте происшествия обнаружены львиные следы.

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Как пишет The Indian Express, за последние две недели львы растерзали в округе Амрели троих человек. В феврале двое львов напали на семилетнего мальчика, а 4 марта львица набросилась на 35-летнего фермера. В последнем случае дикая кошка не желала бросать добычу, и ее пришлось отпугнуть при помощи бульдозера.

Все нападения произошли рядом с национальным парком Гирский лес. Он был образован в 1965 году и является последним местом обитания азиатских львов. Считается, что сейчас вне зоопарков сохранилось чуть более 500 этих диких кошек.

Ранее в Индии тигр набросился на жителя штата Махараштра и отгрыз ему ногу. Жертвой хищника стал 45-летний владелец кукурузной фермы.

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