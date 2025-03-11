Росфинмониторинг внес бывшего депутата Горинова в список террористов и экстремистов

Экс-депутат Горинов попал в список экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указаны данные гражданина: Алексей Александрович Горинов, 26 июля 1961 года рождения, город Москва.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы экс-депутата по второму уголовному делу за оправдание терроризма. Из материалов дела следует, что Горинов в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, беседуя с другими заключенными якобы оправдывал действия полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и атаки украинских подразделений по Крымскому мосту.

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.