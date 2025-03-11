Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 11 марта 2025Силовые структуры

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Горинова в список террористов и экстремистов

Экс-депутат Горинов попал в список экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов бывшего депутата Красносельского муниципального округа Москвы 63-летнего Алексея Горинова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указаны данные гражданина: Алексей Александрович Горинов, 26 июля 1961 года рождения, город Москва.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы экс-депутата по второму уголовному делу за оправдание терроризма. Из материалов дела следует, что Горинов в больнице при ИК-3 УФСИН по Владимирской области, беседуя с другими заключенными якобы оправдывал действия полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и атаки украинских подразделений по Крымскому мосту.

Свой первый приговор Горинов получил в июле 2022 года — он был признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

15 марта 2022 года на заседании депутатов Горинов, по мнению суда, «огласил ложные данные о действиях Российской армии». Парламентарий был задержан спустя почти полтора месяца.

19 сентября 2022 года сообщалось, что Мосгорсуд на месяц уменьшил срок Горинова, до 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Треш-стримера Mellstroy вызвали на допрос из-за подозрений в неуплате налогов

    Летевший из-за границы в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

    Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

    В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

    Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

    Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

    Стилистка оценила смену имиджа фигуристки Трусовой фразой «не совсем идеально»

    В России подорожали подержанные китайские машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше