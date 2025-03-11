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14:01, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Россия передала ОБСЕ список погибших с 2022 года журналистов

Лавров заявил, что РФ передала ОБСЕ список погибших с 2022 года журналистов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) список российских журналистов, погибших с начала 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что данные об этом министр передал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. Лавров также вручил ему письмо председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, посвященное этой теме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная система защиты журналистов больше не работает. Она отметила, что она перестала функционировать не сама по себе, а из-за соответствующих действий.

До этого Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов. Она отметила, что сотрудники прессы участвуют в боях на информационном фронте, отстаивая правду.

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