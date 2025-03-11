Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

Глава ЦКБР Кузякин: Российские боевые FPV-системы стали мировым стандартом

Российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Датой первого боевого применения FPV-систем глава организации объявил 10 марта 2022 года. «Речь идет не о разовых опытах на собственном оборудовании в афганском кишлаке, не единичных полетах в Сирии, а о создании полноценной отрасли производства и применения FPV-систем и достижения технологического суверенитета в сфере их производства», — сказал руководитель.

По его словам, единый контур боевых FPV-систем включает производство, обучение и взаимодействие «артель-фронт», что стало стандартом в России, а потом и во всем мире.

В сентябре глава ЦКБР рассказал, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее, поскольку применение FPV-технологий в ходе специальной военной операции стремительно расширяется.

В апреле 2024-го Кузякин заявил, что Вооруженные силы России опережают ВСУ в применении дронов с боевым искусственным интеллектом (ИИ).