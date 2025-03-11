В России высказались об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области

Депутат Колесник заявил о сдаче целых подразделений ВСУ под Курском

Наемники и мобилизованные из Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются колоннами, так как не видят уже смысла воевать, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он сообщил «Ленте.ру», комментируя освобождение 12 населенных пунктов в Курской области.

Ранее в Минобороны объявили о том, что Российская армия освободила более 100 квадратных километров территории под Курском. В ведомстве уточнили, что были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Успехи Российской армии обусловлены высоким наступательным духом бойцов, полагает депутат.

«Во-вторых с техникой стало получше. Плюс я еще с людьми общаюсь, которые воюют: сломлен моральный дух войск противника, и они сдаются там иногда целыми подразделениями, особенно когда чувствительные удары получают. Уже не видят никакого смысла, сломали хребет все-таки, волю. Остались отдельные фанатичные люди из нацистских подразделений, а вот наемники и мобилизованные рядами и колоннами идут сдаваться. Для этого нашим бойцам пришлось постараться, включая знаменитую историю, когда зашли в тыл через трубу и помогли несколько населенных пунктов взять, сходу ударив в тыл противника. Не перестаем удивлять мир», — поделился Колесник.

Ранее более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) отметили, что враг не ожидал атаки с этого направления.

