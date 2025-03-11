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14:28, 11 марта 2025Экономика

Предсказанное снижение цен на кофе в России объяснили

Эксперт Иванов: Кофе может подешеветь в РФ во второй половине года на 20-30 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Цены на кофе могут снизиться в России во второй половине года в пределах 20-30 процентов. Соответствующий прогноз старшего преподавателя кафедры международного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Олега Иванова приводит агентство «Москва».

По словам эксперта, в 2025 году в мире предсказывается более высокий урожай кофе, что, как ожидается, и приведет к его удешевлению. Он напомнил, что в Бразилии и Колумбии урожай собирают преимущественно с апреля по август, а во Вьетнаме — с октября по январь.

Иванов также отметил, что дефицита кофе в российских магазинах не ожидается, а поставщики будут снижать объемы закупок и переходить на более дешевые сорта. «Робуста, которая традиционно была дешевле арабики, уже набирает популярность как альтернатива, а также растет доля смесей», — объяснил специалист.

Ранее руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия спрогнозировал, что во втором полугодии 2025 года цены на кофе стабилизируются и достигнут адекватного уровня после периода экстремального роста. По его словам, охлаждение спроса приведет к улучшению баланса на рынке, за которым последует и общее снижение цен. Такие оценки звучат на фоне практически остановившейся мировой торговли кофе. «Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов», — посетовали представители отрасли.

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