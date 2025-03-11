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18:09, 11 марта 2025Силовые структуры

Суд продлил на полгода арест бывшему вице-губернатору Рязанской области

В Рязанской области суд продлил на полгода арест экс-вице-губернатору Грекову
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Рязанской области суд продлил на полгода арест бывшему вице-губернатору Игорю Грекову. Об этом сообщает РИА Новости.

Греков и Ирина Петина проходят обвиняемыми по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело состоит из более чем 100 томов, поэтому ознакомление с ним фигурантов и их адвокатов займет много времени.

Петину задержали 10 июля 2023 года, через несколько дней был задержан и Греков. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале дело Грекова поступило для рассмотрения в Советский суд Рязани, на 11 марта назначили заседание для решения вопроса по мере пресечения, так как 13 марта завершался ранее назначенный срок. Заседание проводилось в закрытом режиме. В результате суд продлил срок содержания Грекова под стражей на полгода.

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Петина получила более 45 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения. В 2020 году она получила еще 12,5 миллиона рублей. Грекову вменяют получение двух взяток. По некоторым данным, их сумма достигает 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что завершено расследование дела бывших сенатора и вице-губернатора российского региона.

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