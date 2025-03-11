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13:59, 11 марта 2025Экономика

Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla

Трамп пообещал купить новую Tesla на фоне падения акции компании на 15 процентов
Вячеслав Агапов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал купить себе новую Tesla, чтобы поддержать компанию на фоне падения ее акций. Сообщение главы государства опубликовал на своей странице глава производителя Илон Маск.

Трамп заявил, что купит себе совершенно новую Tesla, чтобы выразить доверие и поддержку Илону Маску, которого он назвал великим американцем. Поводом для такого шага стал бойкот автопроизводителя со стороны ряда граждан.

«Почему его нужно наказывать за то, что он приложил свои колоссальные навыки, работая над тем, чтобы СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ???» — написал Трамп.

С начала года Tesla подешевела на 45 процентов и растеряла весь рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Во вторник 11 марта акции компании пережили самое масштабное обрушение с 2020 года. Ценные бумаги потеряли сразу 15 процентов и опускались до 222,15 доллара.

На фоне обвала стоимости акций возглавляемой им компании Tesla состояние Илона Маска продолжает уменьшаться. За один день оно сократилось на 29 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Тем временем американцы, негативно относящиеся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, которым руководит Маск, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее десяти таких случаев.

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