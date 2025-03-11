Трампу отказали в переговорах

Президент Пезешкиан: Иран не будет вести переговоры с Трампом

Иран не будет вести переговоры о ядерном оружии с американский лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» республике. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает агентство Reuters.

«Я даже не буду вести с вами переговоры под угрозами (...) делайте, что хотите», — отказал президент Ирана. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.

Ранее на обращение Трампа отреагировал Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В частности, он упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

7 марта агентство Reuters сообщало, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе и урегулировать этот вопрос. Предполагалось, что посредническую роль в этом вопросе гипотетически мог сыграть президент России Владимир Путин.