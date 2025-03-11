Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 11 марта 2025Мир

Трампу отказали в переговорах

Президент Пезешкиан: Иран не будет вести переговоры с Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP /AdMedia / Globallookpress.com

Иран не будет вести переговоры о ядерном оружии с американский лидером Дональдом Трампом, если он «продолжит угрожать» республике. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает агентство Reuters.

«Я даже не буду вести с вами переговоры под угрозами (...) делайте, что хотите», — отказал президент Ирана. Он уточнил, что отправка Трампом письма высшему руководству страны не может урегулировать сложности в двусторонних отношениях.

Ранее на обращение Трампа отреагировал Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В частности, он упрекнул нового хозяина Белого дома в навязывании своих интересов и отказался принять предложение о переговорах с администрацией главы государства.

7 марта агентство Reuters сообщало, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе и урегулировать этот вопрос. Предполагалось, что посредническую роль в этом вопросе гипотетически мог сыграть президент России Владимир Путин.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

    Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

    Названа угроза для переговоров США и Украины

    В США выразили надежду в принятии Россией предложения о прекращении огня на Украине

    В Евросоюзе призвали готовиться к войнам

    В США подтвердили снятие паузы в предоставлении помощи Украине

    США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных

    ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

    Обезумевший ястреб ранил 12 человек

    Живущая в доме престарелых телеведущая бросила из окна записку с просьбой о помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше