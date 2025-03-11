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13:16, 11 марта 2025Экономика

Циклон из Китая принесет 30-градусные морозы в Россию

Гидрометцентр: На Дальний Восток из Китая придут 30-градусные морозы
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Циклон из Китая принесет штормовой ветер и достигающие 30 градусов морозы на часть Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Во вторник и среду, 11 и 12 марта, в южной половине Забайкальского края пройдет сильный снег с ветром 25-30 метров в секунду. До 14 марта по ночам температура будет понижаться до минус 22-27 градусов, в северной половине края  — до минус 32 градусов. При этом днем значительно потеплеет — воздух прогреется до отметок от нуля до минус шести градусов.

Во вторник циклон будет перемещаться по территории Амурской области. На юге региона ожидается сильный снег с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. К ночи четверга, 14 марта, температура составит до минус 9-14 градусов, местами до минус градусов. Днем 12 марта ожидается температура от нуля до минус 5 градусов, местами до минус 25. Днем температура понизится от нуля до минус 5 градусов 12 марта, 14 марта ожидается минус 2-7 градусов, местами до минус 10-15 градусов.

Циклон будет в Хабаровском крае с 12 по 14 марта. Там также будет снежно, с порывистым ветром. Минимальная температура достигнет минус 13 градусов ночью. Непогода затронет южные районы Сахалина в четверг и пятницу, 13 и 14 марта. Там ожидаются очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, ветер порывами до 23 метров в секунду.

На Курильские острова циклон принесет сначала дождь и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, затем осадки. В Камчатском крае ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам апрельское тепло в марте. Аномальное тепло продержится до выходных.

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