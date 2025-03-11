Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 11 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли последствия отключения Маском Starlink на Украине

Песков: Если Маск отключит Starlink на Украине, то найдутся альтернативы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В случае, если американский миллиардер Илон Маск примет решение отключить системы спутниковой связи Starlink на Украине, то стране подключат другие альтернативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Даже если Илон Маск отключит свое оборудование, то на Украине сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш», — отметил представитель Кремля.

9 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что, если Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру. Также министр напомнил, что систему спутниковой связи для Киева оплачивает Министерство цифровизации Польши и это обходится стране в примерно 50 миллионов долларов в год.

В свою очередь, бизнесмен жестко ответил дипломату, назвал главу польского МИД «маленьким человеком». Маск также пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине, несмотря на несогласие с политикой Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    Во Франции атаку БПЛА на Москву связали с попыткой срыва переговоров США и Украины

    Названо число пострадавших в результате атаки десятков дронов ВСУ в Подмосковье

    Легионер «Зенита» оправдался за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела»

    Акула чуть не откусила ногу купальщице

    На Западе заявили об ударившей по бронетехнике ВСУ остановке помощи США

    В США заметили суету в Евросоюзе

    Житель Подмосковья рассказал о жутком грохоте во время атаки БПЛА

    Погибшего участника СВО ошибочно признали дезертиром

    Сбивший из ружья дрон россиянин рассказал подробности схватки с БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше