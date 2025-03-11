В Кремле раскрыли последствия отключения Маском Starlink на Украине

Песков: Если Маск отключит Starlink на Украине, то найдутся альтернативы

В случае, если американский миллиардер Илон Маск примет решение отключить системы спутниковой связи Starlink на Украине, то стране подключат другие альтернативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Даже если Илон Маск отключит свое оборудование, то на Украине сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш», — отметил представитель Кремля.

9 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что, если Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру. Также министр напомнил, что систему спутниковой связи для Киева оплачивает Министерство цифровизации Польши и это обходится стране в примерно 50 миллионов долларов в год.

В свою очередь, бизнесмен жестко ответил дипломату, назвал главу польского МИД «маленьким человеком». Маск также пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине, несмотря на несогласие с политикой Киева.