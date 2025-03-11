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20:14, 11 марта 2025Мир

В МИД назвали виновных за атаку ВСУ беспилотниками

МИД: Ответственность за атаку ВСУ лежит на поставляющих оружие странах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ответственность за атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) лежит на странах, поставляющих оружие. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве также подчеркнули, что атака ВСУ была приурочена к началу переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, а также визиту в Москву нового генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека ОБСЕ Синирлиоглу. При этом сам гость также посетил место атаки в подмосковном Видном.

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