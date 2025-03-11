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03:58, 11 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили об отсутствии рычагов давления на Россию

Аналитик Джонсон: США и Украина не могут диктовать свои условия России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

США и Украина не имеют рычагов давления и не могут диктовать Москве свои условия. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Россия четко объяснила свои условия. И только когда они будут соблюдены, могут начаться переговоры. (…) США и Украина не могут диктовать России свои условия», — сказал Джонсон.

Аналитик отметил, что у Европы также отсутствуют рычаги давления на Россию и допускать ее к переговорам не стоит.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то США выйдут из противостояния. При этом незадолго до этого он сообщал о «значительном прогрессе» в переговорах об урегулировании конфликта.

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