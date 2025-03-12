Футболист «Акрона» Дзюба заявил, что в сборную России надо вызывать сильнейших

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сделал заявление о выступлениях за сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет», — посчитал футболист. Он добавил, что многие болельщики хотели бы увидеть его прощальные игры за национальную команду.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере, поразив ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата страны, и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Валерий Карпин.