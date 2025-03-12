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16:48, 12 марта 2025Спорт

Карпину повысили зарплату в сборной России после его ухода из «Ростова»

Журналист Рогов: Карпину повысили зарплату в сборной России до 1,8 миллиона евро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Главному тренеру сборной России Валерию Карпину повысили зарплату. Об этом сообщает журналист Василий Рогов в своем Telegram-канале.

По информации источника, после ухода из «Ростова» специалист получил бонусом прибавку к зарплате. Теперь он зарабатывает 1,8 миллиона евро в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. По словам специалиста, причиной стала необходимость полностью посвятить себя сборной России. Решение он принял во время зимних сборов клуба.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.

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