Лавров пристыдил Францию и Германию за их поведение

Лавров назвал постыдным поведение Франции и ФРГ в отношении минских соглашений

Поведение Франции и Германии в отношении Минских соглашений является постыдным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«То, как повели себя французы и немцы, — это стыдно. В конечном счете те, кто подписал соглашения от имени Украины, Германии и Франции (Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд — прим. «Ленты.ру»), потом заявили в интервью, находясь уже в отставке, что они никогда не собирались реализовывать эти договоренности. Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону поинтересоваться у своего предшественника Франсуа Олланда о настоящей причине провала Минских соглашений. Она указала на то, что европейские политики раскрыли свои намерения «не под пытками или давлением», а открыто высказывались о том, что не собирались выполнять подписанные договоренности.

